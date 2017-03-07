「這樣的年齡沒驚喜」 50歲香港反派王低調再娶

「反派王」何啟南低調再婚，謙稱自己不浪漫，直呼「我們這樣的年齡沒什麼驚喜」。(取材自微博)

今年50歲的港星何啟南，自1990年出道至今，縱橫大螢幕30年，曾和許冠文、張艾嘉合演《雞同鴨講》，成為代表作，演出壞蛋角色尤其出色，因而被綜藝節目《Sunday好戲王》封為「反派王」，嘗到走紅的滋味，而昨天何啟南傳出喜訊，指他和圈外女友悄悄再婚，反派王笑認梅開二度，還自曝求婚一點都不浪漫。

香港《蘋果》曝光了「反派王」何啟南喜事，日前他被拍到和圈外女友到尖沙咀的婚姻註冊處，準備排期辦理結婚，媒體聞風而來，他也爽快認愛，對感情一向低調的他，自曝之前有過一段婚姻，最終因個性不合而分開，而何啟南說話風格跟長相一樣酷勁十足，談到求婚，回應也相當簡潔，僅說了：「沒什麼特別浪漫，還有什麼驚喜，我們這樣的年齡沒什麼驚喜」，也表示平常就會送花，沒因結婚多做準備，還說：「如果是合適的，就不要浪費時間」。

至於離過婚直到50歲又再婚，是否新婚妻肚皮有喜，奉子成婚，何啟南則強調沒有這回事，也暫時沒有生孩子的打算，目前還沒決定確切的婚期，婚宴的部分也還在考慮當中，唯一肯定的，就是想讓老婆過好日子。

(中時電子報)