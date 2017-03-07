澳洲「新可倫坡計畫」 118位學生來台學習
澳洲推動「新可倫波計畫」，送他們的學生到世界各國大學研習。教育部表示，澳洲今年的「新可倫坡計畫」，將送118名學生到台灣的各大學研習，對我國「新南向」政策產生相當大的鼓舞作用。
2017亞洲教育年會3月20日至23日在高雄舉行，澳洲大學校院代表將組團出席。教育部已敦促國內各大學，積極爭取「新可倫坡計畫」合作案，我駐澳大利亞代表處教育組將全力協助促成。
根據澳洲外貿部偕同教育暨訓練部公布的的資料，2017年「新可倫坡計畫」，共計7400名來自40所澳洲大學的優秀學生獲獎，他們可獲聯邦政府資助的獎學金前往亞太地區31個國家的盟校進修與實習。
教育部國際及兩岸教育司科長曾競表示，澳洲面臨跟台灣相同的問題，就是年輕人不願出國留學，因此他們政府推出「新可倫坡計畫」，由政府出資，將澳洲學生送往世界各國大學學習，以增加國際觀及見識多元文化。
「我國自2014年受邀參與可倫坡計畫，到目前累計310名澳洲學生獲獎助來台研習。」曾競說，今年澳洲將送出118名來自12所大學的學生到台灣各大學研習，有助於我國高教的國際化，更為「新南向政策」打一劑強心針。
澳洲西雪梨大學將連續3年（2017至2019年）獲得「新可倫坡計畫」補助，他們7月將選送該校第一批教育系學生，由姊妹校南台科大安排到台南市的國中進行英語教學實習。
此外，今年獲「新可倫坡計畫」獎學金得主中，來自澳洲國家大學、蒙納許大學及西澳大學的3名傑出學生，將到台大進行神經科學、電子工程及亞洲經貿領域長達1年半的的學習與專業實習。這3名獲獎學生去年11月拜會我駐澳代表處時，對即將赴台學習中文與專業實習表達高度期待。
(中時)
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