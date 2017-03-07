繁星放榜 4高中首度有人上台大

大學繁星推薦今放榜，台大今年共錄取330人（一般生不含醫學系），其中高雄市仁武高中、新北市北大高中、私立三育高中、彰化縣縣立和美高中4校首次有學生錄取台大，並有1位錄取第一類組最高分法律學系，台大表示，這對該高中和學弟妹將起很大的鼓舞作用，也充分體現繁星精神。

台大今年繁星推薦招生名額為332人，最後錄取330人、缺額2人，分別是動物技術科學系和昆蟲系各缺1人，台大註冊組主任洪泰雄分析說，主要是因為第一輪的報名學生在校成績百分比都不夠高，無法通過篩選門檻。

今年台大繁星錄取學生中高達7成來自高中前1%，總共有17位滿級分繁星生，包括醫學系第一階段6人、電機工程學系6人、資工系2人、物理學、化學、法律系司法組1人；9成錄取台大的學生來自高中前5％。

此外，今年有4所高中首次有學生錄取台大，分別是高雄市仁武高中學生錄取生物傳播暨發展學系、新北市立北大高中錄取法律學系法律組、私立三育高中錄取農藝學系、彰化縣縣立和美高中4校錄取生命科學系。

洪泰雄說，繁星入學管道和個人申請不同，目的在於彌平城鄉差距，人無法選擇出身的家庭，但若是好好念書、在校成績好，對繁星入學而言校校等值，一樣可透過此管道進入頂大，但他認為，繁星名額也不能毫無限制，佔總招生名額15％應是上限。

洪泰雄分析說，今年有4校首次有人上台大，對偏鄉高中及該校學弟妹有鼓勵作用，台大也不會讓這群學生成為「孤星」，將啟動輔導措施，由碩士班研究生對繁星生進行基礎科目的一對一教學 ，以及透過預警制度讓老師多關心繁星生的學習情形。

洪泰雄呼籲頂大，應個別給予繁星生精神上和學業上的照顧，他也鼓勵鼓勵山地、離島地區學校不要鄙視自己，只好好好跟一般生相處，願意不恥下問，相信一樣會有很好的表現。

(中時)