加勒比海邦交浮動？外交部：中國遍地放火

我加勒比海邦交國亮黃燈，外交部長李大維昨表示加勒比海地區「確有浮動」，外界揣測聖露西亞可能是下一個斷交國。民進黨立委王定宇今在立院院會質詢，加勒比海是哪一國有浮動狀況？外交部次長侯清山回應，中國大陸在加勒比海地區遍地放火，浮動不代表危險。

由於外交部昨也緊急撤換聖露西亞大使，王定宇問，有狀況是新任大使那一國有狀況嗎？新大使有無回報最新狀況？侯清山說，新大使沈正宗是今天午夜2點抵達，週四將跟總督見面，強調雙方合作洽談都沒問題。

(中時)