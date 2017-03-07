海軍敦睦艦隊 基隆港8、9兩日開放參觀

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海軍106年敦睦遠航訓練支隊，昨天正式抵達基隆港，展開為期兩天開放艦艇參觀活動，讓民眾可以大飽眼福。（曾百村攝）

海軍106年敦睦遠航訓練支隊，昨天正式抵達基隆港，展開為期兩天開放艦艇參觀活動，讓民眾可以大飽眼福。（曾百村攝）

想看海軍軍艦的民眾有眼福了，海軍106年敦睦遠航訓練支隊，今天正式抵達基隆港，展開為期兩天開放艦艇參觀活動，民眾不僅可以登艦參觀部分內部設施，同時包括海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊帶來演出，讓民眾可以大飽眼福。

敦睦支隊國內航訓在日前展開，並在昨天停靠基隆港，敦睦遠航訓練支隊在3月中旬前停泊全台各大港口，隨後出訪友邦實施敦睦遠航。

其中訓練支隊由油彈補給艦「磐石」艦擔任旗艦，納編成功級飛彈巡防「張騫」與康定級飛彈巡防艦「西寧」，不過在3艘船艦700多位官兵中幾乎清一色志願役，只有3位是義務役。

海軍司令部指出，敦睦遠航訓練任務主要在提升支隊官兵遠航作戰能力，並且讓海軍官校與政戰學院應屆畢業學生，藉由遠航期間艦上各項操演訓練，而有官兵表示，記憶深刻的是前往馬紹爾群島的時候，當地小孩在船上一待就是整天，除了欣賞台灣文物之外，還能一邊吹著冷氣一邊喝珍珠奶茶，成為另類奇景。

敦睦艦隊繼日前靠泊高雄、台南安平港、澎湖馬公港、台中港後，3月8、9日將在基隆港開放參觀，3月11、12日靠泊蘇澳港，3月13日到14日靠泊花蓮港。

海軍司令部表示，歡迎民眾在敦睦艦隊靠港期間踴躍參觀，並提醒攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分具照片的證件，證明、後兩天早上9時至下午3時30分配合現場官兵引導入場。

(中時)