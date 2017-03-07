北韓：試射飛彈以駐日美軍基地為目標

據北韓官媒朝中社7日稱，北韓「戰略軍火星炮兵部隊」前一日進行試射彈道飛彈訓練，參演力量包括負責打擊駐日美軍基地的部隊。

朝中社稱，此次演習是為檢驗戰略軍火星炮兵的核彈頭管理能力和作戰能力而進行；據分析，北韓此次公開提及「核彈頭管理能力」，或是為了向世人展示其已具備用彈道飛彈搭載核彈頭的能力。

朝中社報導稱，當天的訓練在朝鮮勞動黨委員長金正恩指導下進行。金正恩在現場指導時說，面對嚴峻的局勢，朝軍應保持高度警戒態勢，確保打擊工作萬無一失，要保證黨中央一聲令下就能隨時開火。

金正恩還要求朝軍繼續開發「高精密、高智能」飛彈，不斷提高飛彈質量，鞏固其唯一領導體系。

(旺報)