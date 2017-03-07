地院廁所遭縱火 警拘慣犯徐男調查

苗栗地院少家庭監視器錄到疑似涉案的徐男身影。（陳慶居翻攝）

苗栗地院少家庭廁所上午遭人縱火，幸未釀巨災，已引起警方和法院重視。（陳慶居翻攝）

上月26日下午，苗栗縣政府稅務局等多處公務機關相繼遭人縱火、破壞，苗栗警方當晚即將涉案徐姓男子查緝到案，並函送檢方偵辦，但疑似精神狀態不佳的徐男，今天上午又跑到苗栗地院少年及家事法庭3樓廁所「放火」，幸未釀成巨災。

苗栗警方指出，經調閱監視器清查，幾乎可以確定放火男子就是41歲的徐男，但他對警方調查極度不配合，警方緊急聲請拘票後，將逕往其住處將他拘提到案。

(中時)