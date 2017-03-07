初鹿「早春枇杷」變晚春，產量也大減

受到去年颱風影響，初鹿枇杷產期延後近半個月。（莊哲權攝）

受到去年颱風影響，初鹿枇杷產期延後近半個月。（莊哲權攝）

台東初鹿枇杷共同運銷今天啟動，受到去年尼伯特颱風影響，農作物生理期大亂，原本每年2月就進入量產的「早春枇杷」，今年遲到了近個月，預計10天後才會量產，成了「晚春枇杷」，產量也只剩三分之一，農民說，這是20年來首見，因為量少，價格也上漲，不過品質仍維持穩定 。

另外，台東產的梅子同樣因為氣候異常，只開花不結果，產量只剩2成5，因為市場需求量大，產量又少，價格比往年高出一倍。

(中時)