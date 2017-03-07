北韓射飛彈 川普與日韓領袖通電
北韓再度試射飛彈後，美國川普總統6日分別與日本首相安倍晉三和南韓代總統黃教安通話，強調美國對日本和南韓面對來自平壤威脅的堅定承諾，同意與日韓兩國繼續雙邊和三邊合作，以期向北韓表明，其挑釁和威脅行動的後果將非常可怕。
白宮發布新聞稿指出，川普在電話中與安倍晉三和黃教安共同討論平壤試射飛彈，指出這顯然違反聯合國安理會的多項決議。川普除表明美國對日本和南韓的堅定承諾外，並強調，美國政府正採取步驟，美國正運用全面軍力，進一步遏止北韓發射飛彈能力。
值此同時，美國五角大廈表示，國防部長馬提斯6日也與日本防衛大臣稻田朋美通電話，兩人一致認為，北韓近來試射飛彈行為，「不負責任」、「不可接受」。馬提斯並重申，美國堅定對日本的防衛承諾。馬提斯和稻田朋美並同意，美日雙方與南韓密切合作，加強維持東北亞的和平穩定。
在此之前，五角大廈發言人戴維斯在6日新聞簡報會中則表示，北韓在發射中程彈道飛彈落入日本西北外海後，預料北韓還會再發射飛彈。
戴維斯說，美軍已調查了北韓發射飛彈事件，北韓是從其西北角發射了4枚中程飛彈，這4枚飛彈與2016年 9月落人日本西北外海的3枚飛彈非常相似。五角大廈此一說法，排除了外傳北韓發射洲際彈道飛彈的揣測。
(中時)
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