洩軍機 飛官葛季賢、樓文卿遭起訴

台北地檢署偵辦鎮小江共諜案，查出前空軍官校飛指部上校副指揮官葛季賢、空軍中校副主任樓文卿，涉嫌洩漏、交付軍事機密給鎮小江等大陸人士，今依陸海空軍刑法洩密罪起訴葛、樓。

葛季賢早年擔任飛官時期，曾在1990年7月與同僚駕駛4架F-104G戰機，掩護其他飛機執行大陸偵照任務時，在浙江上空與共軍殲八飛機迎戰；另葛在1996年7月自空軍新竹基地駕駛TF-104G戰機，從事飛行任務時，在馬祖外海失事獲救。樓文卿則是績優飛行教官，曾在2012年授勳表揚

這起史上最大共諜案，共有前中共解放軍退役上尉鎮小江、我退役飛官周自立、前陸軍馬防部北竿少將指揮官許乃權等人遭起訴，鎮被判刑4年確定，許也被判刑2年10月定讞。

鎮小江2005年底取得香港居民身分後，就常假借觀光或經商名義來台，並積極參加各種政商場合，藉此發展人脈，如遇到軍方人士，除主動招待飲宴、送禮，還會以餽贈1萬元美金，或招待出國旅遊等方式利誘吸收成下線。

鎮小江來台發展至少四層共諜情報網，取得我幻象2000戰機、雷達站等軍事機密，檢調追查，空軍退役中校劉其儒是整張共諜網的源頭，除引薦周自立給鎮小江，還向前空軍官校飛指部上校副指揮官葛季賢、現役中校副主任樓文卿等人刺探軍機。

檢調查出，鎮小江2009年結識當時任職空官飛指部的葛季賢、樓文卿，之後與劉其儒、葛、樓多次赴東南亞等地旅遊，與大陸情報人員「毛尚云」見面，葛、樓2涉嫌交付空軍機密，今遭起訴。

(中時)