陸財政赤字 較去年增加2000億人民幣

中國財政部部長肖捷今日表示，今年的政府工作報告和預算報告中，全國財政赤字率擬按3％安排，這個赤字率是積極的。他稱，所謂積極，雖然今年的赤字率和去年相比基本持平，但是赤字規模隨著GDP的增長相應增加。我們測算，今年的赤字規模與去年相比，增加2,000億元人民幣，能夠滿足實施減稅政策和保障重點領域的支出需要。

從另外一個方面看，肖捷稱，這個赤字率是比較穩妥的。中國政府的債務率和其他國家相比，屬於比較低的，現有的赤字規模也是留了餘地的。

關於財政赤字的空間究竟有多大？肖捷稱，因為各個國家的情況不一樣，主要還是看需求。去年和今年增加的赤字，主要是用於減稅降費和保障重點領域的支出，既支援推進供給側結構性改革，也適度擴大總需求。今後是否再繼續擴大赤字，肖捷認為也應當根據需要來確定。

此外，還要看赤字形成的債務是否有能力償還。他並強調，政府舉債籌集的資金不是用於給公務員「發工資、搞福利」，而是要有效投資，這些投資又相應形成了優質資產，也就是說，債務是有資產對應的。他並稱，中國經濟長期向好的基本面始終沒有改變，中國經濟的蛋糕會越做越大，財政收入的蛋糕也會隨之增大，這是償還債務的根本支撐。

(工商)