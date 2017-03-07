林佳龍穿水果裝 東京食品展推銷台中農產

台中市長林佳龍身穿印滿台中各種水果的水果衣，手拿美麗的文心蘭站台宣傳，成為「2017東京國際食品展」的焦點。（盧金足攝）

來自台中、新北、雲林、嘉義縣市、台南、高雄及屏東等8縣市首長，今天為「2017東京國際食品展」台灣館開幕。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（中）率領12家食品業者及農會、合作社、產銷班到日本參加東京國際食品展，拓展國際商機。（盧金足攝）

「東京國際食品展」為亞洲最具規模的專業食品展。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左）為來自台中的「萬里晴」老闆吳炎山行銷大打知名度。（盧金足攝）

2017東京國際食品展今天（7日）盛大登場，台灣館今年由台中、新北、雲林、嘉義縣市、台南、高雄及屏東等8縣市共同組成，台中市長林佳龍身穿印滿台中市水果的水果裝，手拿文心蘭，成為全場亮點，他說，台灣好吃的第1名水果，至少有10項都在台中市，高美濕地也是日本人票選冬季旅遊第1名的台灣風景，歡迎日本朋友2018來參加台中世界花卉博覽會。

「龍好禮！」林佳龍今天在「東京國際食品展」台灣館開幕時，手持新社文心蘭，穿上正面衣領左右各印有「台中農好禮」與「2018花現台中」宣傳字句，同時印上水蜜桃、荔枝、火龍果、葡萄、西瓜、小番茄、琵琶、香蕉、梨子與蘋果等10項水果的「水果裝」登場，成為現場一大亮點。

台中的禮糕餅和水果送禮自用兩相宜「攏總好！」台中市也是文心蘭生產的重鎮，台日雙方食品進出口貿易關係密切，日本是台灣第2大的農產及食品出口國，市府這次與其他7縣市共同組成台灣隊，透過東京國際食品展的舞台，讓台灣優質的食品被世界看見。

林佳龍也說，這次台中市首度參加東京國際食品展，市府帶著12家業者與上百種商品參加，主要訴求「茶與餅」，也獲得日人熱烈反應，覺得台中農特產與食品的質量相當好，而手上所拿的文心蘭，產量全國第一，一年出口到全世界有新台幣1.5億元，盼未來將有更多的花卉與水果外銷到日本。

一早東京國際食品展台灣館湧入眾多人潮，來自台中市的梨山茶、太陽餅等詢問度都很高，展現台中美食的魅力，主辦單位預估為期4天的東京國際食品展，將吸引約7萬7000位專業人士前往參觀，成為各地食品尋求開拓商機的極佳管道。

台灣館今年由台中、新北、雲林、嘉義縣市、台南、高雄及屏東等8縣市共同組成，林佳龍率領12家食品業者及農會、合作社、產銷班赴日參展，參加東京國際食品展，現場展售及行銷茶、咖啡、糕餅等台中特產，期盼在日本打響名號，拓展國際市場。

去年4月市府與台中市7家食品業參加「新加坡國際食品展」，此行到東京規模更為盛大，共有萬里晴、沃農士、啡堡、法布甜、元明、帝元、台灣比爾文化、在欉紅、大甲本家等在地糕餅甜點等食品業者及農會、合作社、產銷班等共12家參展，展出梨山茶、咖啡、太陽餅、鳳梨酥、牛軋糖、甘薯製品、果醬、大豆味噌等多項台中特產。

「東京國際食品展」台灣館今天開幕，除農委會主委林聰賢、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳外，林佳龍與嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲、高雄陳菊市長、屏東潘孟安縣長、新北市副市長葉惠青、雲林縣丁彥哲副縣長及台南市副市長張政源等共8位縣市首長一同出席，聯合行銷台灣的特色物產和食品。

今年台灣館位於第5展覽館，共計有上百家台灣食品業者參展，展出畜產、冷凍水產、米穀麵食、調理食品、休閒零食、茶葉和各式飲品等豐富多元的具台灣地方特色農產食品。

(中時)