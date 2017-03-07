中國《歌手》刻意「省略」五月天 五迷痛批不尊重

阿信姓名在中國歌唱節目《歌手》中，被刻意「省略」。(圖/本報系資料照、芒果TV)

中國歌唱節目《歌手》爭議不斷，先是張敬軒遭節目除名，後來再爆歌手選唱五月天歌曲時，製作單位居然沒標註阿信是原詞曲創作者，而且狀況還不只一次，此舉動引發五迷不滿，痛批完全不尊重原創者。

五月天三月從高雄展開全新巡演 。(圖/本報系資料照)

狀況發生在林憶蓮演唱《盛夏光年》、及獅子合唱團演唱《聽不到》時，明明詞曲都由阿信一手獨自包辦，不過在歌曲介紹上卻刻意略過其姓名，而直接跳到製作人及音樂總監部分，這也讓五迷質疑根本是「刻意」忽略，紛紛湧入官方微博留言痛批「有本事要求參賽歌手不要選唱五月天的歌」、「完全不尊重原創者阿信」。

不過其實阿信非首例，先前香港知名作詞人林夕，疑公開發表港獨言論，被列入中國文化部「55人封殺名單」，導致參賽者選唱《百年孤寂》、《我最親愛的》等創作時，節目也刻意選擇不介紹。

(中時電子報)