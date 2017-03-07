靠獎學金念私校 及人林益揚苦讀上台大
大學繁星今（7日）放榜，及人高中學生林益揚自幼由祖父撫養長大，父親罹患小兒麻痺在花蓮經商，家境清寒、靠獎學金直升高中，果然不負眾望錄取台大生命科學系，3年來從未補習，靠著師長教導、自學，每天幾乎在校自習到晚間9點才返家。
林益揚就讀及人高中國中部，會考成績五A++、作文滿級分，可以順利進入建國中學，校方提供獎學金，讓經濟狀況不優渥的他選擇直升，離家又近，他相當喜歡創作，曾奪下校內作文比賽冠軍代表學校出賽，亦曾在網路中發表「同人文」改編小說。
林益揚說，自小與祖父、哥哥相依為命，祖父今年80歲仍照顧他們兄弟倆日常生活，父親罹患小兒麻痺遠赴花蓮經商，家中經濟靠哥哥在工地工作維持，他很感謝祖父、哥哥讓他無後顧之憂可以好好念書。
林益揚說，高中期間從不補習，透過師長教導規劃學習方向，校排名維持在全校前5名，考試前幾乎每天自習到到晚間9點，假日一整天都在校，為了準備考試與同學們一起暫停打線上遊戲。
(中時)
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