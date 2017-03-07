中華隊0比6落後以色列 吳宇舒：看十分鐘就關電視

吳宇舒發文關心經典賽賽事。（圖／取材自吳宇舒臉書）

中華隊在今（7日）上午11點在世界棒球經典賽首戰以色列，不少球迷都緊盯球賽，而中華隊面對對手昨爆冷門擊敗地主韓國隊，台灣今推出郭俊麟、陳冠宇等選手，目前0比6落後以色列。

面對賽事，主播吳宇舒則在臉書表示「一陣寒意」，失望說：「才看十分鐘就關電視了」，而男星吳定謙則是為中華隊打氣「中華隊加油啊啊啊啊啊啊啊啊！！！打開電視就4:0是怎麼了哭哭」，目前賽事正在進行中，不少球迷都希望中華隊能打出好成績。

(中時電子報)