立院衝突和解 陳宜民撤告 蘇震清不起訴

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立法院衛環委員會去年10月審議一例一休議事錄爆發肢體衝突，國民黨立委陳宜民與民進黨立委蘇震清強烈肢體接觸後送醫。陳宜民赴台北地檢署控告蘇震清傷害，由於陳、蘇事後達成和解，台北地檢署考量陳撤回告訴，今處分全案不起訴。

陳宜民去年10月在律師陪同下至北檢按鈴申告，指控當日與立委邱志偉在議事桌上推擠，「蘇震清突然從旁邊竄過來，掐住我的脖子然後把我推下桌子。」痛批蘇趁人不備、超越界線。

陳宜民當時還指控，蘇震清強掐脖子將他推下桌子，幾乎意圖致人於死，而事後出現兩次睡眠癲癇，可能是當時暫時性缺氧造成，提告是希望蘇震清迷途知返、深刻反省。

今年2月間，蘇震清在立法院長蘇嘉全見證下，向陳宜民道歉並承諾不再有暴力行為，陳隨後撤回告訴。

(中時)