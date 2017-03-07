立院衝突和解 陳宜民撤告 蘇震清不起訴
立法院衛環委員會去年10月審議一例一休議事錄爆發肢體衝突，國民黨立委陳宜民與民進黨立委蘇震清強烈肢體接觸後送醫。陳宜民赴台北地檢署控告蘇震清傷害，由於陳、蘇事後達成和解，台北地檢署考量陳撤回告訴，今處分全案不起訴。
陳宜民去年10月在律師陪同下至北檢按鈴申告，指控當日與立委邱志偉在議事桌上推擠，「蘇震清突然從旁邊竄過來，掐住我的脖子然後把我推下桌子。」痛批蘇趁人不備、超越界線。
陳宜民當時還指控，蘇震清強掐脖子將他推下桌子，幾乎意圖致人於死，而事後出現兩次睡眠癲癇，可能是當時暫時性缺氧造成，提告是希望蘇震清迷途知返、深刻反省。
今年2月間，蘇震清在立法院長蘇嘉全見證下，向陳宜民道歉並承諾不再有暴力行為，陳隨後撤回告訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。