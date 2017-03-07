慶祝婦女節 台中市議員鄭功進市場發千朵手工花

慶祝婦女節！市議員鄭功進(左二)市場發千朵手工花給婦女朋友過節，向偉大的女性致敬！（陳世宗攝）

一年一度38婦女節來臨，台中市議員鄭功進今早到工學市場、大智市場、東區公所及南區公所等地，現場更準備千朵玫瑰造型手工花，希望向在市場為丈夫、兒女準備餐飯的偉大女性致敬。鄭功進強調，8日雖是一個只紀念不放假的節日，面對廣大女性在職場及家庭的貢獻，依然是不少男性值得學習的對象。

鄭功進表示，目前服務處的6位員工中就有4位是女性，高達6成的比率顯示女性在就業職場上的表現完全不遜色於男性；尤其是女性在面對繁瑣的服務案件時往往更具同理心，願意傾聽民眾的需求。今天才扮裝白馬王子贈手工花的點子，也是女性友人建議的點子。

立委黃國書則提及女性在職場的表現並不亞於男性，但根據近日行政院性別平等處公佈的性平報告，當中指出30歲後女性因面臨結婚、生子育兒及照顧家庭等因素考量，其勞動參與率因年齡增加而降低的情形顯著，比例約較男性少14％。

鄭功進說，如何創造友善職場讓女性得以兼顧工作及家庭、鼓勵女性走出家庭再度就業，是政府必須持續努力去做的事情。黃國書強調，他會繼續在立法院監督政府，落實《性別工作平等法》促進職場性別平權，讓每個人的勞動權益皆能獲得完善公平的保障。

工學里長羅廷瑋表示，鄭議員平時忙碌選民服務，還有準備問政資料非常辛苦。馬上就要3月8日婦女節，議員還堅持來關心地方媽媽而且身穿燕尾服，非常耳目一新。民眾其實有時候要的不多，就是希望有如此的小確幸，看到這樣的籌備，地方媽媽就非常非常開心。

陳姓婦人說，她拿到白馬王子議員的手工花十分驚喜，從沒想過在這不放假的節日，還有議員願意走進市場送上祝福。大智市場的林姓爸爸則強調在這男女平等的社會，一定會把議員的美意帶回去跟老婆小孩分享。

鄭功進強調，一朵玫瑰手工花，除了象徵微薄的感謝之意外，更希望雇主也能善待女性員工，一起打造台中市的友善就業環境。

(中時)