粉絲快追 孔曉振10日現身Dior微風廣場店

孔曉振曾受GUCCI之邀出席於倫敦的2017早春發表，如今來台為Dior站台，讓GUCCI情何以堪。(GUUCI提供)

孔曉振屢屢穿著、配戴GUCCI服飾、配件，如今成為Dior擠走GUCCI微風廣場店門神的壓軸來賓，顯得有些尷尬。(GUUCI提供)

去年微風信義Dior Homme專賣店開幕才找來李鍾碩，造成人潮擠爆百貨的Dior，搭上在微風廣場本館擠走GUCCI，登上復興南路門神喜事，將在3月10號的重新開幕活動上，有請孔曉振來壓軸晚上紅毯星光大道，要讓迷哥、迷姊不必花大錢去見面會，就能一睹浪漫喜劇女王丰采。

只是孔曉振此來台為Dior站台，這中間可能顯得有點尷尬，畢竟GUCCI曾在2017早春發表時有請孔曉振前往倫敦西敏寺看秀，如今Dior擠走GUCCI長久以來在微風廣場門神位置，而孔卻登台幫Dior造勢，只能說不是巧合，就是Dior這步棋下得還真狠。

以《主君的太陽》、《沒關係，是愛情啊！》與《嫉妒的化身》奠定戲劇一姊地位的孔曉振，在2年前曾來台舉辦見面會，吸引數百位粉絲一睹女王真面目，而此次來台將在9號抵台，10號出席Dior晚上6點30分的開幕星光紅毯活動，當晚還有陳怡蓉、李國毅、簡嫚書、賴雅妍、炎亞綸、曹晏豪、楊晴等人也將步上星光紅毯。

(中時)