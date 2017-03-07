粉絲快追 孔曉振10日現身Dior微風廣場店
去年微風信義Dior Homme專賣店開幕才找來李鍾碩，造成人潮擠爆百貨的Dior，搭上在微風廣場本館擠走GUCCI，登上復興南路門神喜事，將在3月10號的重新開幕活動上，有請孔曉振來壓軸晚上紅毯星光大道，要讓迷哥、迷姊不必花大錢去見面會，就能一睹浪漫喜劇女王丰采。
只是孔曉振此來台為Dior站台，這中間可能顯得有點尷尬，畢竟GUCCI曾在2017早春發表時有請孔曉振前往倫敦西敏寺看秀，如今Dior擠走GUCCI長久以來在微風廣場門神位置，而孔卻登台幫Dior造勢，只能說不是巧合，就是Dior這步棋下得還真狠。
以《主君的太陽》、《沒關係，是愛情啊！》與《嫉妒的化身》奠定戲劇一姊地位的孔曉振，在2年前曾來台舉辦見面會，吸引數百位粉絲一睹女王真面目，而此次來台將在9號抵台，10號出席Dior晚上6點30分的開幕星光紅毯活動，當晚還有陳怡蓉、李國毅、簡嫚書、賴雅妍、炎亞綸、曹晏豪、楊晴等人也將步上星光紅毯。
(中時)
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