企業減稅降負還未劃上句號 大陸繼續「放水養魚」
中國財政部部長肖捷今（7）日表示，今年政府工作報告提出多項企業減稅減費政策，且今年減稅降費措施頒布後，並不意味著給企業的減負工作劃上了句號。要繼續強化「放水養魚」意識，要繼續給企業減負為市場加油。
肖捷今日在記者會上表示，在今年減稅政策的安排中，有兩項是專門為中小微企業制定的減稅政策，一項就是讓更多的中小微企業能夠享受企業所得稅減半徵收的優惠，第二項就是支援科技型中小企業發展，讓中小企業可以將更多的研發費用在稅前扣除，這項政策更有助於進一步提高中小企業的科技創新能力。
另外，在今年的減稅政策安排中，還明確有6項去年底已經到期的稅收優惠政策今年將繼續實施，包括支持重點群體的創業就業等。
除了減稅，今年也特別提出降費。肖捷稱，一是全面清理規範政府性基金，包括取消城市公用事業附加等基金，授權地方政府自主減免部分基金。這項改革措施到位之後，全國政府性基金還剩21項。二是取消或停徵35項涉企行政事業性收費，中央涉企收費專案減少一半以上，還剩33項。未來財政部將在官方網站上公布具體的中央和省級的基金和收費目錄的清單。
肖捷稱，今年的減稅降費措施頒布後，並不意味著企業的減負工作劃上了句號。要繼續強化「放水養魚」意識，要繼續給企業減負為市場加油。
(工商)
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