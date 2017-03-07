聚合發董事長合建分售逃漏稅 檢方起訴請從重量刑
台中市聚合發建設公司老闆陳世坤等人，在興建「獨秀」等四個建案，涉嫌以「合建分售」方式，並在潤隆購地案浮報交易金額，侵占公司資產133億9292萬元、逃漏稅12億3061萬餘元，台中地檢署依業務侵占、違反商業會計法、違反稅捐稽徵法等罪嫌起訴世坤等5人，並請求從重量刑。
檢方偵辦過程中，扣押陳世坤和其妻陳素娟、董事兼總經理祁興國的不動產、股權投資、金融機構帳戶等共62億8443 萬似餘元；並建請沒收陳世坤等人的犯罪所得146億餘元。
檢察官認為，陳世坤等人利用非公開發行公司的資訊不透明性，及以聚合發公司名義進行貸款，或是以其擔任聚合發公司董事長、總經理，得令銀行以相當於企業之貸款利率而為貸款，享受法人制度的利益，進以逃漏稅捐。
而陳世坤等人遭查獲有不利益時，即否認法人制度，認為該法人等同於該個人，企圖規避不法利益，嚴重減損國家於此得徵收的稅捐，嚴重損害法人制度。檢方除起訴陳世坤、陳素娟、祁興國、陳淑陵、陳淑鳳等5人，並建請法官從重量刑。
(中時)
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