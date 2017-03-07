馬英九抵華府 將於智庫演說

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前總統馬英九今天抵達華盛頓，僑胞前往接機。馬英九在華府期間將拜會國會議員、在智庫發表演講，並出席僑界歡迎活動。

馬英九結束紐約與波士頓行程後，今天晚間抵達華盛頓杜勒斯（Dulles）國際機場，駐美代表高碩泰和僑胞前往接機，歡迎卸任後的馬英九首次到訪美國首都。

馬英九簡短在機場表示，華府之行將拜會老朋友。

馬英九訪問華府期間，將在智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）與卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）合辦的「一位前總統的觀點：台灣的過去、現在與未來」研討會發表演說。

前美國在台協會（AIT）台北辦事處長包道格（Douglas Paal）與前主席卜睿哲（Richard Bush）擔任引言人與主持人，美國總統川普上任後的美中台三邊關係預料是各界關注重點。

馬英九在華府3天活動中，還將拜訪多位國會議員，並出席僑界歡迎活動與晚宴。1060307

(中央社)