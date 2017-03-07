不滿公聽會取消 李來希直衝李逸洋辦公室

考試院年金改革公聽會今天因遭鬧場取消，公務人員協會理事長李來希不滿，率部分出席人士與抗議民眾直衝考試院副院長李逸洋與考試委員辦公室，但多半大門深鎖，不得其門而入。

考試院今天舉行公務人員年金改革案公聽會，數名自稱退伍軍人民眾鬧場，場面混亂，一度暫停，經過1小時休息，主持會議的李逸洋以會議秩序無法維持，宣布公聽會取消。

此舉引發受邀出席公聽會的中華民國全國公務人員協會理事長李來希、中華民國各級公教退休人員總會常務理事鄧民治等人不滿，他們認為考試院不處理鬧場人士，卻取消公聽會，把他們「當猴子耍」，怒摔桌上的麥克風抗議。

李逸洋離開會場後，李來希、鄧民治與自稱退伍軍人的民眾一行人，搭電梯直衝李逸洋辦公室，不過，大門深鎖，不得其門而入，最後一行人轉往考試委員辦公室。

多數考試委員辦公室也是大門深鎖，沒有鎖門的考試委員何寄澎、周萬來都不在辦公室內，只有考試委員馮正民在辦公室。

鄧民治不滿地要馮正民表態是否應該召開公聽會，李來希也要馮正民苦民所苦，「不要刀子拿起來亂砍」。馮正民表示，公聽會有公聽會的好處，可以聽大家的意見。

因多數考試委員不在辦公室，李來希一行約15人最後在考試院一樓大廳席地而坐；李來希說，李逸洋霸凌軍公教，大家明天一起來開審查會，要求把審查會改公聽會，公聽會講清楚後，再開審查會。

李來希等人高喊「抗議考試院、抗議民進黨打手、佔領考試院、絕不妥協、繼續開公聽會」後，約上午11時30分離開考試院。1060307

(中央社)