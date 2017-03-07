不滿公聽會取消 李來希直衝李逸洋辦公室
考試院年金改革公聽會今天因遭鬧場取消，公務人員協會理事長李來希不滿，率部分出席人士與抗議民眾直衝考試院副院長李逸洋與考試委員辦公室，但多半大門深鎖，不得其門而入。
考試院今天舉行公務人員年金改革案公聽會，數名自稱退伍軍人民眾鬧場，場面混亂，一度暫停，經過1小時休息，主持會議的李逸洋以會議秩序無法維持，宣布公聽會取消。
此舉引發受邀出席公聽會的中華民國全國公務人員協會理事長李來希、中華民國各級公教退休人員總會常務理事鄧民治等人不滿，他們認為考試院不處理鬧場人士，卻取消公聽會，把他們「當猴子耍」，怒摔桌上的麥克風抗議。
李逸洋離開會場後，李來希、鄧民治與自稱退伍軍人的民眾一行人，搭電梯直衝李逸洋辦公室，不過，大門深鎖，不得其門而入，最後一行人轉往考試委員辦公室。
多數考試委員辦公室也是大門深鎖，沒有鎖門的考試委員何寄澎、周萬來都不在辦公室內，只有考試委員馮正民在辦公室。
鄧民治不滿地要馮正民表態是否應該召開公聽會，李來希也要馮正民苦民所苦，「不要刀子拿起來亂砍」。馮正民表示，公聽會有公聽會的好處，可以聽大家的意見。
因多數考試委員不在辦公室，李來希一行約15人最後在考試院一樓大廳席地而坐；李來希說，李逸洋霸凌軍公教，大家明天一起來開審查會，要求把審查會改公聽會，公聽會講清楚後，再開審查會。
李來希等人高喊「抗議考試院、抗議民進黨打手、佔領考試院、絕不妥協、繼續開公聽會」後，約上午11時30分離開考試院。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。