繁星推薦放榜 4高中首度有考生錄取台大
大學繁星推薦今天放榜，今年繁星有4所高中首度有學生錄取台大，台大表示，會透過輔導計畫、導生制度協助、教學發展中心協助，不會讓他們成孤星。
大學甄選入學委員會今天公告106學年大學繁星推薦入學第1至7類錄取結果和第8類篩選結果，今年共68所大學參加招生，提供1萬7589個一般生名額，第1至7類錄取1萬4486名，錄取率62.78%；第8類醫學系有11校提供159個招生名額，共583人報名，281人通過第一階段篩選。
根據台大資料顯示，今年台大第1類至7類共提供332個一般生招生名額（不含醫學系6名），共有602人報名，錄取330人，其中包含11位滿級分考生錄取台大校系，另外有6位滿級分考生通過醫學系第一階段篩選。
台大註冊組主任洪泰雄表示，今年有4所高中首度有學生經由繁星推薦管道錄取台大，包括高雄市仁武高中、新北市北大高中、私立三育高中和彰化縣立和美高中，相信對該校學生有鼓勵性質，而台大會透過輔導計畫、導生制度或教學發展中心一對一等協助，入學後若有學科較弱，可輔導讀書和時間管理，不會讓他們成為孤星。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。