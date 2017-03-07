繁星推薦放榜 4高中首度有考生錄取台大

大學繁星推薦今天放榜，今年繁星有4所高中首度有學生錄取台大，台大表示，會透過輔導計畫、導生制度協助、教學發展中心協助，不會讓他們成孤星。

大學甄選入學委員會今天公告106學年大學繁星推薦入學第1至7類錄取結果和第8類篩選結果，今年共68所大學參加招生，提供1萬7589個一般生名額，第1至7類錄取1萬4486名，錄取率62.78%；第8類醫學系有11校提供159個招生名額，共583人報名，281人通過第一階段篩選。

根據台大資料顯示，今年台大第1類至7類共提供332個一般生招生名額（不含醫學系6名），共有602人報名，錄取330人，其中包含11位滿級分考生錄取台大校系，另外有6位滿級分考生通過醫學系第一階段篩選。

台大註冊組主任洪泰雄表示，今年有4所高中首度有學生經由繁星推薦管道錄取台大，包括高雄市仁武高中、新北市北大高中、私立三育高中和彰化縣立和美高中，相信對該校學生有鼓勵性質，而台大會透過輔導計畫、導生制度或教學發展中心一對一等協助，入學後若有學科較弱，可輔導讀書和時間管理，不會讓他們成為孤星。1060307

(中央社)