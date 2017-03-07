陳冠宇挨轟2分砲 中華隊0比6苦戰

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第4屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天首戰以色列隊，先發投手郭俊麟1局沒投完，被敲6支安打、失4分退場；第2任投手陳冠宇在第3局被敲2分全壘打，中華隊陷入0比6苦戰。

以色列昨晚在延長賽10局2比1擊敗地主南韓隊，在24小時內面對中華隊，1局上不見疲態，從1棒到4棒，福爾德（Sam Fuld）、凱利（Ty Kelly）、戴維斯（Ike Davis）與傅雷曼（Nate Freiman）連4支安打，攻下2分。

郭俊麟用2個三振抓出局數，以色列安打不斷，拉凡威（Ryan Lavarnway）、克里格（Tyler Krieger）又敲2支安打，追加2分。

郭俊麟共面對8名打者，用29球，被敲6支安打，失4分退場。中華隊換上陳冠宇接手，飆出三振，結束以色列第1局攻勢。

陳冠宇第2局解決以色列1到3棒，三上三下，但第3局四壞保送後，遭拉凡威砲轟。

拉凡威的這支全壘打是本屆WBC大會第1支全壘打。1060307

(中央社)