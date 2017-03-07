談司法敗類 瞿海源:司法問題不牽涉藍綠

監委被提名人陳師孟的「司法敗類」說，引爭議。司法改革國是會議籌備委員會副召集人瞿海源認為，這是未審先判；「藍的有敗類，綠的就沒有敗類嗎？這個話講得太快」，司法的問題不要牽涉藍綠。

陳師孟日前說，監察權是讓「司法敗類」退場的唯一機制；這席話被司法院指為傷害司法。

瞿海源今天接受廣播訪問，他認為，陳師孟的發言「沒有傷害啦」，因為只是發言而已，不過，陳師孟講的所謂司法敗類，敗類是什麼？「這樣的發言太直接了」，發言要有證據、要慢慢調查。

瞿海源說，「無罪推定嘛，你即使懷疑那個人，不要用你的立場說他錯了、不應該、他很壞、是敗類，這是未審先判，本身要對那個案子深入了解，去調查，再看有沒有問題」。

對於陳師孟主張法官民選、採取陪審制以及以「除垢法」清除惡質法官。

瞿海源表示，這次司改國是會議雖然沒有將法官民選列入議題，但贊成陪審制的人士將會提出，這兩者是連在一起的；至於「除垢法」，他認為這個用詞太重，其實目前就有評鑑制度作為退場機制，只是評鑑制度有些問題，比如有時效等問題，還需要修改。

瞿海源會後受訪，媒體詢問，陳師孟說要除掉辦綠不辦藍的法官，這類的發言是否會造成對立？

瞿海源說，「師孟兄有點操之過急，他是一個很正直的人，但司法的問題不要牽涉藍綠啦」。

他說，監委就像法官、檢察官，甚至更要獨立超然，必須有證據才去辦案，監委可以去調查哪個案子如何，「司法敗類這個名詞也不太好」，如果違反一貫的公平正義或者法官判的顯然是錯的，那可以去調查、罪證確鑿之後再去處理。

瞿海源說，現在突然講是司法敗類，「你知道司法敗類是誰？又牽涉藍綠，藍的有敗類，綠的就沒有敗類嗎？這個話講得太快」，他認為，陳師孟在做監委後，會很慎重、獨立地去調查處理這件事。1060307

(中央社)