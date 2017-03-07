沉迷賭博欠高利貸 男持鐵橇搶超商遭逮
35歲黃姓男子因沉迷賭博欠下高利貸，昨天下午持鐵橇行搶基隆市1家超商，卻反遭女店員頑強抵抗，大喊「搶劫」，黃男一毛未取，落荒而逃，警方昨晚在新北市坪林逮捕黃男。
警方調查，黃男昨天下午4時，從新北市坪林區開著兄長的小貨車到基隆找朋友，回程行經中山一路時，心生歹念，頭戴銀色安全帽、戴口罩，穿著藍黃色連身雨衣，手持鐵橇走進超商，喝令路姓女店員「搶劫，打開收銀機」。
「我不開！」，路女退到牆角抵死不從，黃男持鐵橇敲打桌面，跳過櫃臺翻箱倒櫃打開抽屜，並未發現值錢物品，路女大喊「搶劫！」，黃男擔心警方到場，只好悻悻然離去。
基隆市警局第四分局專案小組昨天晚間9時多，會同新店警分局，在黃男位於坪林老家將他緝捕到案，警方上門時，黃男一開始否認犯案，直到警方提出「要不要請你爸媽交代行蹤」，黃男才坦承犯案。
警方調查，從事冷氣裝修的黃男，因沉迷賭博，向地下賭場借了6萬元，扣除第1期利息9000元後，實拿5萬1000元，卻簽下12萬元本票，還了4期後無力償還，才會鋌而走險犯案。警方訊後依搶奪罪嫌，將他移送法辦。1060307
(中央社)
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