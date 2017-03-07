嬰幼兒奶粉喊漲 公平會：已立案調查
民進黨立委林俊憲今天表示，嬰幼兒奶粉的進口價下跌，新台幣對歐元、紐幣都升值，奶粉卻還要漲價，呼籲公平交易委員會應徹查嚴辦。
公平會專門委員孫雅娟說，公平會一直都很重視嬰幼兒奶粉漲價問題，已經主動立案調查，會針對業者是否有聯合漲價或是輪流漲價，去勾稽比對，也已經請業者提供資料。
林俊憲上午召開記者會指出，近日來嬰幼兒奶粉漲價，媒體報導廠商是因為「乳源成本增加」漲價，但國際期貨的紐西蘭全脂奶粉卻是從民國102年的每公噸新台幣5245元，下跌至106年2月的2574元。
他說，曾向公平會要求提供資料，公平會表示「國際紐西蘭乳粉是針對成人奶粉及烘焙用奶粉，與嬰幼兒奶粉有別」，但他調閱關務署嬰幼兒奶粉進口資料後發現，105年嬰幼兒奶粉的進口平均價格為每公斤325元，是近3年來新低，紐西蘭、愛爾蘭、荷蘭等進口價格與去年相比都是下降，紐西蘭進口平均價格300元，甚至比102年的324元還低8%，相較之下，這次奶粉卻反漲4%至9%不等，顯然有藉機哄抬物價之嫌。
林俊憲說，公平交易法第14條禁止聯合行為，如果業者聯合漲價，依第40條可處10萬元以上5000萬元以下罰鍰，情節重大還可處年營業額10%。
他要求公平會應該徹查嚴辦，不能讓業者巧立名目惡意漲價，如果有廠商一邊漲價，還一邊公然說謊，政府若不能快速予以重懲，無異是鼓勵奸商橫行。
公平會科長楊佳慧說，嬰幼兒奶粉主要是1歲以下嬰兒主要的營養與食品來源，公平會一定會嚴加查辦，對於業者所稱的成本推升，公平會也會勾稽比對。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。