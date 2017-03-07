綠委對林全唱情歌 你知道我在等你嗎
民進黨立委許智傑今天在總質詢時對行政院林全唱著他所改編的歌曲，「你知道我在等你嗎」，許智傑唱道，「莫名我就喜歡你，深深的愛上你，在行政院多聽人民聲音」。
許智傑今天在立法院總質詢時，當面向林全說，「院長知道我每天都在想你嗎」？不是因為你長得帥或有權有勢，是因為台灣人民每天都在想你，想你怎樣把台灣的經濟可以做得更好。
隨後許智傑更直接對著林全唱起名歌手張洪量的歌曲，「你知道我在等你嗎」，但稍微修改了些歌詞，許智傑唱道，「你知道我在等你嗎？你如果真的在乎我，要怎麼能讓台灣人民過得更好？」「你知道我在等你嗎？你如果真的在乎我，要怎麼能把台灣經濟好好打拚」；「莫名我就喜歡你，深深的愛上你，在行政院多聽人民聲音」。
對於許智傑的獻唱，林全面帶微笑的表示，謝謝許智傑的勉勵，他們一定會努力，把國家的經濟帶好。許智傑則表示，質詢很辛苦，讓林全輕鬆一下。1060307
(中央社)
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