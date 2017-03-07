藍黨魁選舉民調第三 吳敦義：不準確

宣布參選中國國民黨主席的前副總統吳敦義今天談到媒體所做的民調時表示，那是不準確的，因為拿不到真正的黨員名單。吳敦義說，他們自己也有做民調，但不能透露。

根據TVBS最新民調，國民黨主席選舉6強爭霸，副主席郝龍斌獲得17%的支持度，黨主席洪秀柱以16%暫居第二，吳敦義14%居第三，另外北農總經理韓國瑜12%、前副主席詹啟賢8%、前立委潘維剛2%。

吳敦義上午接受訪問時指出，「那是不準確的」，因為那份民調拿不到真正黨員名單，不是問黨員，是問挺綠民眾、挺藍民眾，「完全是背離常識」，封閉性選舉不是這樣的。

民調是否會影響選情？吳敦義說，多多少少會變成某種不同型態的造勢，因為這跟總統大選不一樣，封閉性選舉還是要謹慎一點。吳敦義說，他們自己也有一些民調，但不能透露。

媒體詢問，有參選人希望一輪就定勝負，不要拖到第二輪。吳敦義說，他也比較贊同這樣，第二輪要多花錢、多花時間，這中間也會有不同的雜音跟想像空間。

吳敦義說，封閉性的選舉以團結為第一，第一輪只要公平公正選完，大家就認了，得票最高的就當主席，代表得到國民黨相對多數，大家一起支持。大家不嫌棄選他當主席，他一定全力以赴，但無論誰當選，「我一定心悅誠服」，大家一起幫這個黨主席面對艱難挑戰。

吳敦義說，不是走順境，現在挑選的是逆境求生，從在野到執政，需要多大的堅忍，需要多強的閱歷、經驗、成績和決心，與其搞兩輪，加上黨本來就沒甚麼錢，他贊成第一輪就定勝負。

國民黨主席選舉將辦2場電視政見發表會，但有人還是主張要辯論。吳敦義說，6個人很難辯論，他沒有意見，多數覺得應該辦就辦，看辦哪種形式。他說，這跟一般選舉不同，如果搞辯論，互相罵來罵去 還沒團結先傷了感情，以後國民黨還有前途嗎？就破裂了，「你看希拉蕊跟川普會和好嗎？」。1060307

(中央社)