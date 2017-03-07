北京反港獨 楊潔篪重申立場

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繼中國大陸國務院總理李克強日前在施政報告中表明「港獨沒有出路」後，大陸國務委員楊潔篪今天重申北京當局反對「港獨」的立場。

香港無線電視台報導，身兼中共中央港澳工作協調小組副組長的楊潔篪上午出席港區人大代表團會議。

港區人大代表馬逢國事後引述楊潔篪在會上說，北京方面反對「港獨」，香港作為中國人，有責任維護國家安全和主權利益。

楊潔篪並說，希望香港的行政長官（特首）選舉能夠選出「愛國愛港、中央放心、有強的管治能力及市民擁護的行政長官」。

楊潔篪並提到，今年大陸的外交主場有5月舉行的「一帶一路」高峰論壇及「金磚五國」會議，他鼓勵香港積極參與「一帶一路」，因為香港與東南亞歷史上有很好的聯繫。

李克強日前向大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議提交政府工作報告，當中首次提到反「港獨」。

香港輿論普遍認為，北京當局把「港獨」寫到政府工作報告中，今後勢必會予以加強打擊。1060307

(中央社)