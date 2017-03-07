陸3C女力 愛iPhone和付費閱讀
明天就是三八婦女節，對中國大陸女性消費習慣做的市調顯示，3C產品成為大陸女性消費信貸重點，很多人喜歡貸款買iPhone，女性付費閱讀去年也成長60%，「3C女力」正在形成。
北京晨報報導，大陸消費金融服務供應商「捷信」指出，2016年全年，北方六省二市（北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、山西、陝西）的女性消費信貸需求領先全大陸，3C消費成女性消費信貸的重點。
調查指出，女性申請個人信貸主要目的是買手機、電動車、筆記型電腦、平板電腦。
以北京為例，購買手機的女性占9成以上，購買電動車的女性約占2%。北京女性申請捷信商品貸款用來購買蘋果手機iPhone的比例居首。
另外，大陸數位閱讀品牌「掌閱」公布數據顯示，女性讀者每年人均閱讀消費額從2015年的人民幣51元（新台幣約232元）增至2016年的82元，增幅為60%；人均付費本數從2015年的12本增至2016年的15本。
掌閱大數據研究院分析師表示，與2015年相比，2016年女性讀者更關注勵志與成功方面書籍，例如心靈修養、自我成長、心理學等方面的書籍在前30名中占了8本，這在2015年只有5本。1060307
(中央社)
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