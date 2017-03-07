大林蒲遷村方案普查 居民批霧煞煞

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污染嚴重的大林蒲不宜人居，高雄市副市長史哲今天表示，進行遷村意願普查，遷村條件包括補償金一次領、換購土地蓋回原房型或集合住宅；不過居民看得霧煞煞，擔心會額外負擔。

大林蒲因為工業發展造成嚴重污染，惡化的居住環境難以居住，行政院長林全於去年底與居民對話，委託市府了解遷村意願。市府3月6日起針對當地近1萬1000多戶做遷村意願調查。

高雄市民政局長張乃千表示，已事先向里長及意見領袖說明市府的遷村意向普查及問卷內容。不過，里長仍批評市府作法讓居民看得霧煞煞。

小港區鳳興里長洪富賢批評，高市府本末倒置遷村理由，而且市府進行的普查內容未清楚交代遷村條件，，也未說明換地方式或地點。

史哲表示，普查問卷是真實的，也會挨家挨戶進行，市府以戶為單位，針對所有權人做遷村意願調查，做為未來遷村財源籌措的依據。

高市府在問卷中載明，安置戶一次領取補償金，或是換購土地由安置戶蓋回原房型，也可以在遷村地點換購集合住宅。

都市發展局長李怡德說，如果安置戶選擇土地方案，只蓋回原屋大小，住戶不需額外負擔。

至於土地方案的遷村地點，市府擬定在小港中安路北側航港局紅毛港遷村剩餘土地或南成里台糖土地。

里長洪富賢指出，騰空地點未來要做何用途，居民也想要了解，如果是做為「石化專區」，即使大林蒲人遷到小港，恐怕未來仍會飽受環境污染。他促市府都要一次把細節講清楚。

史哲表示，市府進行遷村普查是要真實呈現居民的遷村意願，他說這份普查結果不是啟動大林蒲遷村案，也不代表是最終的遷村方案，更不是居民的「賣身契」，未來如果要遷村還有土地丈量和查估等作業。

高市府的遷村意願普查預計以3個月的時間進行。1060307

(中央社)