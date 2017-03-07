主播張宇夏威夷甜嫁副總裁 拚生金雞寶寶
美女主播張宇去年7月閃離主播檯，之後認戀「Tutor ABC」副總裁劉彥谷，並透露兩人有結婚共識，果然在上月15日小倆口便決定登記結婚，搶先成為合法夫妻。今(7日)稍早，張宇在IG分享在夏威夷舉行私人婚禮照片，粉絲也獻上祝福。
張宇上月19日宣布15日閃嫁成為人妻，老公便是她先前大方公開戀情的政大學長劉彥谷，目前在Tutor ABC擔任副總裁，年收入約500萬，並表示會決定和劉彥谷攜手走下半輩子的原因，是男方總鼓勵她最喜歡的事，願意被張宇「欺負一輩子」，讓張宇有滿滿安全感，心境上也變得穩定。
據《蘋果日報》報導，張宇今和劉彥谷在夏威夷舉行私人婚禮，只邀至親好友參與，年底會回台補辦婚宴，兩人也有計畫搶當新手爸媽，希望能順利拚生金雞寶寶。
(中時電子報)
關鍵字：張宇
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