主播張宇夏威夷甜嫁副總裁 拚生金雞寶寶

張宇和劉彥谷今在夏威夷辦婚禮。（圖／翻攝chang_yu_scarlett IG）

張宇日前公布婚紗照。（圖／取自張宇-愚婦日報 Yufool Daily臉書）

張宇去年7月離開台視。（圖／中時資料照片）

美女主播張宇去年7月閃離主播檯，之後認戀「Tutor ABC」副總裁劉彥谷，並透露兩人有結婚共識，果然在上月15日小倆口便決定登記結婚，搶先成為合法夫妻。今(7日)稍早，張宇在IG分享在夏威夷舉行私人婚禮照片，粉絲也獻上祝福。

張宇上月19日宣布15日閃嫁成為人妻，老公便是她先前大方公開戀情的政大學長劉彥谷，目前在Tutor ABC擔任副總裁，年收入約500萬，並表示會決定和劉彥谷攜手走下半輩子的原因，是男方總鼓勵她最喜歡的事，願意被張宇「欺負一輩子」，讓張宇有滿滿安全感，心境上也變得穩定。

據《蘋果日報》報導，張宇今和劉彥谷在夏威夷舉行私人婚禮，只邀至親好友參與，年底會回台補辦婚宴，兩人也有計畫搶當新手爸媽，希望能順利拚生金雞寶寶。

(中時電子報)