至多2成 加州大學將限縮外地生名額
著名的加州大學系統（University of California）近日提案，未來將限制各分校大學部招生名額，對於外州與國際身份的學生，設立2成名額的門檻。近年來愈來愈多的國際和他州的學生被加大錄取，讓不少加州本地的家長認為，大學只著眼於外地生每年約3萬美元（約93萬台幣）的高額學費，卻沒有顧及州內學子的權益而感到憤怒。
據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，旗下擁有柏克萊大學（UC Berkeley）、加州大學洛杉磯分校（UCLA）等名校的加州大學系統，面臨州內眾多家長的怒火，決定提案改革，未來將限制系統內10個分校大學部的招生，外地生名額比例不得超過總名額的2成。美國大學院校招生制度中，除國際學生外，本地學生還分為本州居民與外地居民，外地生的學費標準遠高於本州學生，與國際學生，兩者成為全美各校維護財政收入的「金雞母」之一。但愈來愈多的外地學生進入加大系統，卻讓家長們認為自己的孩子遭到排擠，透過請願、輿論等方式施壓校方，要求即刻改善。
成立於1868年的加州大學系統，與州立大學系統並稱，旗下包含柏克萊、洛杉磯分校、哈斯汀法學院（UC Hastings College of the Law）、聖塔芭芭拉分校（UC Santa Barbara）等共10個校區。為照顧本地學生，加大的年度學費從2000年的16,980美元（約52.6萬台幣），大幅調降至7,160美元（約22.2萬台幣）；但外地生卻依然維持高昂，每年必須繳交平均約3萬美元（約93萬台幣）的學費，這也讓柏克萊等校開始增收外地生，以藉此維持校區財政收支平衡，一度讓外地生比例上升至25%之多。
面對學生家長的壓力，提出改革方案的校方也坦承，該方案一旦送交州議會批准，開始限縮外地生招生名額，加大每年將損失至少1,850萬美元（約5.73億台幣）的收入，勢必將大幅影響學校的預算和相關獎助學金的名額。加州大學主席納波利塔諾（Janet Napolitano）無奈地表示，「這方案並無法討好所有人，但在現在的時局下，我們必須將本地居民的權益放在首位，盡可能地與金錢進行妥協，取得彼此最大利益。」
(中時電子報)
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