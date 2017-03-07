小模命案今頭七 陳媽媽：先辦好女兒後事
陳姓小模命案，今(7日)頭七，家屬刻意保持低調，將死者牌位至別處進行法會儀式。外傳梁姓閨蜜獲釋後有與陳家聯絡，陳媽媽表示，沒有此事，目前一切遵照檢調偵辦腳步。語畢，便入屋不願多談。
陳爸爸、陳媽媽、小模雙胞胎姊姊與男友，今天一早就到宜蘭福園停柩室為小模誦經祝禱，並且在道士法師的引導下，將牌位請出靈堂，接著上車前往他處，避免受到媒體鏡頭干擾。
陳媽媽隨即返回住處，出門簽收郵件時被媒體巧遇，面對外界關心，陳媽媽語帶哽咽地說「現在最重要是辦好女兒後事。」，而且今天是女兒頭七，全家都在外頭進行法會，感謝各界給予的關心。
至於梁女有無與家屬聯絡過？陳媽媽表示，與梁女沒有聯絡，目前所有事情都交由檢調偵辦進行，家人們都很難過，沒辦法每天對外重複發表一樣的內容，希望給家屬沉澱心情的空間。
(中時)
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