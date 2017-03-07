食品門市店長對實習生伸鹹豬手判拘役

曾獲經濟部「台灣百大品牌」獎項榮耀的知名連鎖食品店，位於北市東區一家門市，前年發生白姓店長，兩次趁實習儲備幹部女學生專心工作時，伸鹹豬手摸對方臀部，案經被害人告訴學校師並提告，台北地方法院依2個性騷擾罪判白男拘役60日，得易科罰金。

被害人2015年7、8月在這家知名食品北市東區門市實習時，自姓店長利用她貼目錄名條貼紙時，以手背觸摸她的臀部，同年8月14日下午她替客人結帳，白又利用櫃台空間較為狹窄之便，再次摸她臀部，被害人受到性騷擾4天後向學校老師反應，隔天就離職，並向檢警提告，檢察官偵結將白男起訴。

案發後已離職的白男，審理中否認性騷擾 ，辯稱只是要被害人去貨物區處理貨物，不過，法官認為，如果白只是要指示被害人取貨，以口頭或以手比劃即可，不須伸手摸被害人，根據監視光碟顯示，被害人被觸摸後，身體隨即朝右方微縮，認定白男涉及性騷擾。

判決指出，白男在工作場所不尊重女性職員，欠缺尊重女性身體自主權的觀念，侵害當事人身體自主權，造成被害人身心受創，犯後僅坦部分犯行，迄今未取得對方諒解，考量他目前無業，有3名小孩要撫養，所犯2個性騷擾罪各判拘役30日、40日，應執行拘役60日，可易科罰金6萬元。本案可上訴。

(中時)