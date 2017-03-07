數據嚇人 每3秒1人失智

(中央社記者張榮祥台南7日電）失智老人迷途時有耳聞，台南市立安南醫院今天表示，2015年全球新增990萬失智案例，也就是平均每3秒有1人失智。

2015 年8月國際失智症協會發佈全球失智症報告，2015 年全球失智症人口數4680萬人，預估2050年將高達1億3150萬人；2015年全球花費在失智症的照護成本是8180億美元，2018年將突破1兆美元。

台南市立安南醫院腦神經內科醫師李建欣表示，阿茲海默症是最常見的失智症，這是一種大腦疾病，是一種不正常的老化現象，但不是精神疾病，會導致記憶、思考和行為問題。

照護阿茲海默症患者，通常非常困難，照護他們的許多家人或朋友，最終會出現高度的情緒緊張和憂鬱症。阿茲海默症則會隨著時間惡化，最終死亡。

血管性失智症是和腦部血管病變有關，也是僅次於阿茲海默症的第二常見失智症，通常是高血壓和腦中風造成。

一般高血壓定義是收縮壓大於140毫米汞柱、或舒張壓大於90毫米汞柱，但臨床上常看到病人雖有吃高血壓藥物，血壓還是很高，長久下來，腦部容易出現一些小洞性梗塞，也就是小中風。

若是小中風影響到腦部重要區域，會出現一些認知功能障礙症狀，包括記憶力不好、反應變慢，有的會出現頭暈、走路不穩等症狀。1060307

(中央社)