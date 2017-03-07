年改公聽會遭鬧場 考試院譴責

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考試院公務人員年金改革案公聽會遭數名自稱退伍軍人闖入並干擾而取消。考試院今天強烈譴責，呼籲各界理性討論政策，而非粗暴地破壞理性討論空間。

考試院上午舉行公務人員年金改革案公聽會，數名自稱退伍軍人民眾鬧場，場面混亂，一度暫停，經過1小時休息，主持會議的李逸洋以會議秩序無法維持，宣布公聽會取消。

考試院秘書長李繼玄表示，這場公聽會邀請全體考試委員、公教團體與專家學者參加，表達各方意見，由考試院副院長、全院審查會召集人李逸洋主持，希望透過聽取各界心聲、理性交換意見，有助於接下來的全院審查會能夠更圓滿完成程序。

不過，李繼玄說，少數非理性的抗議人士鬧場，跳上桌面阻撓公聽會進行，且動用言語暴力、破壞會議室麥克風等設備，令人遺憾。

李繼玄呼籲，年金改革是政府現階段最重要政策，為年金永續經營與世代正義，非做不可，考試院於溝通過程仍本於權責，善盡溝通、減少誤會、化解對立。

他說，希望外界及各相關利害團體能理性面對、溝通，讓考試院能本於憲定職掌，依照憲定程序，完成年金改革法案全院審查工作。 1060307

(中央社)