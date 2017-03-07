宏都拉斯和瓜地馬拉開放貨品通關
中美洲海關統合又進一步，上週宏都拉斯和瓜地馬拉兩國政府宣布開放邊界海關，供25種商品自由流通。
這項雙邊自由貿易舉措是由瓜地馬拉經濟部次長拉克（Enrique Lak）和宏都拉斯經濟部長卡斯蒂約（Arnaldo Castillo）共同宣布。
兩國官員同時表示，兩國海關將於6月完全開放，並且24小時作業，以嘉惠眾多的企業和商旅。
本地媒體報導，據官方統計，2015年瓜地馬拉和宏都拉斯國內生產毛額的總和為727億8100萬美元，相當於中美洲總生產毛額的46%。
兩國的貿易總額約為341億8400萬美元。
由於海關開放將嘉惠微中小企業，據估計，兩國的經濟成長將因此增加1個百分點。1060307
(中央社)
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