防大陸搶詐嫌 詐騙據點轉往邦交國
兩岸在國際間的詐騙犯爭奪案例愈來愈多，國內開始主動掌握、通知其他國家詐騙相關訊息，有利將詐嫌遣送回台；另一方面，詐嫌擔憂被遣送大陸，也出現逐步滲透邦交國的跡象。
亞西及非洲司司長陳俊賢今天在外交部例行新聞說明會表示，目前已知埃及與土耳其都有台籍詐騙犯遭逮捕，但沒有出現兩岸爭奪的情形。
埃及遭逮捕的台籍電信詐騙嫌犯共40人，其中1名主嫌仍有3年刑期關押中，另39名從犯雖然刑滿釋放，但仍須面對每人1萬7500美元的電信公司民事賠償。
陳俊賢說，雖然中國大陸方面想要將人帶往大陸，但礙於嫌犯必須繳清賠款才能離境，陸方也不願代為支付高達68萬美元的賠償，因此，目前39名從犯仍滯留埃及。
陳俊賢表示，「自己錯誤行為要自己去負擔」，39名國人雖滯留埃及，且行動受到一定程度限制，但外交部急難救助金不包括為違法國人代墊罰金。
此外，土耳其則於今年2月17日再度以涉嫌「銀行或信用卡詐騙」及「組織犯罪」為由，申請續延押10名台籍詐騙嫌犯獲准。
陳俊賢說，外交部駐土耳其代表觸持續關注案件司法進展，爭取將上述嫌犯遣返回台。
陳俊賢指出，鑑於以台籍人士為主的國際詐騙愈來愈多，國內相關單位也開始「主動出擊」，刑事局掌握到疑似海外詐騙集團的訊息，會主動通報當地駐館，請駐館聯絡該國。若合作進度順利，這些嫌犯通常能夠直接逮捕回台。
他表示，由於大陸加強打擊詐騙，擔憂被與大陸關係良好的國家遣送至大陸，許多詐騙集團開始傾向選擇法治完善的先進國家組織詐騙；同時，也傾向選擇中華民國邦交國建立詐騙據點，「慢慢往邦交國滲透」，長遠將損害中華民國對外擴展邦交形象。1060307
(中央社)
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