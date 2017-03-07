加碼報復 北韓限制大馬人離境

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「星洲網」報導，北韓外交部今天頒布禁令，禁止北韓境內的馬來西亞人離境，此舉形同軟禁在北韓的大馬人，並視為報復大馬政府種種對北韓不利的新政策。

報導引述北韓官媒中央通信社指出，北韓外務省儀禮局宣布，根據相關機關要求，在大馬政府能公正地處理在大馬發生的毒殺事件，並完全保證在大馬的北韓外交官和公民人身安全前，北韓短期內將禁止境內的大馬公民離境。

報導說，北韓已將這項新決定通報駐北韓的馬來西亞大使館。除了不能離境外，在此期間，駐北韓的馬來西亞大使館外交官和公民都一樣能維持正常工作和生活。

這項如同「軟禁」的宣布讓大馬與北韓的外交緊張關係再度升級，並被外界視為昨天駐大馬的北韓大使姜哲（Kang Chol，譯音）被驅逐出境後，北韓官方反擊大馬政府的抗議行動。

從北韓領導人金正恩同父異母胞兄金正男2月13日於吉隆坡第二國際機場遇害至今，大馬和北韓已針對查案方式與進度爭執不休。北韓當局要求能參與調查與驗屍過程，但大馬警方除了婉拒外，也堅持只有金正男的親屬必須透過DNA檢驗確認身分後，才能領取遺體。

對此，北韓駐大馬大使姜哲不斷對外質疑大馬政府對此案的意圖，並懷疑勾結南韓等外部勢力來試圖打擊北韓政權，導致大馬政府不僅宣布自3月6日起，將對北韓公民取消免簽入境待遇外，也限定昨天姜哲必須出境。

北韓不甘示弱，昨天也宣布將大馬駐平壤大使穆罕默德（Mohamad Nizan Mohamad）列為不受歡迎人物而驅逐出境，正式讓大馬與北韓的40年雙邊關係陷入僵局。1060307

(中央社)