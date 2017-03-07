偷竊失風 網紅「舒淇」當街掀衣露點
在網路上自稱「舒淇」的新北市32歲黃姓女子，上月17日前往新莊區一家精品店，趁店員不注意時，偷走店內5個價值總共24萬5000元的包包便走出店門，店員發現後將其追回，黃女竟當眾掀衣露點，讓店員當場尷尬得不知所措，黃女隨即搭計程車離去，警方獲報後昨傳喚黃女到案，訊後依竊盜罪嫌送辦。
警方調查，黃姓女子有多項詐欺前科，在網路上化名「藍歆」、「lanshing」、「舒淇」、「舒淇狐狸」等，從去年底開始在網路中詐騙，利用竄改的匯款紀錄欺騙賣家，收到貨品後斷絕聯繫，變更其他暱稱繼續行騙，上月23日才在板橋遭警方逮捕送辦。
新莊中正路一家精品店家今天爆料指出，上月17日，黃女曾到店內光顧，假借要寄賣二手包包請店員估價，卻趁機竊取店內5個價值共24萬5000元的包包，正要搭計程車離開時，店員發現後追出店外將包包拿回，並要求黃女脫下外套檢查是否有其他贓物。
黃女雖偷竊失風，仍笑著將外套脫下交給店員，不料店員正檢查外套時，黃女竟自行將上衣掀起，露出未穿內衣的胸部，讓店員當場尷尬得不知所措，趕緊將外套還給黃女，黃女隨即搭計程車離去。
警方接獲店家報案後，依據監視器畫面鎖定黃女，經多次通知後，黃女昨天到案說明，並坦承偷竊犯行，警方訊後依竊盜罪嫌將黃女函送法辦。
(中時)
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