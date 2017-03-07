新北市圖推動閱讀向下扎根 幼兒園駐點辦借書證

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5歲的雙胞胎小安與小如拿到自己的第1張借書證，到圖書館借喜歡的書。（王揚傑翻攝）

5歲的雙胞胎小安與小如拿到自己的第1張借書證，到圖書館借喜歡的書。（王揚傑翻攝）

5歲的雙胞胎小安與小如，開心的拿著屬於自己的第1張借書證，到圖書館借喜歡的書。

新北市立圖書館板橋萬板親子圖書閱覽室與臨近幼兒園合作圖書館體驗活動，為了讓閱讀風氣從小扎根，萬板親子分館特別至幼兒園駐點服務，為小朋友辦「人生第1張借書證」，並且安排每位幼兒體驗、認識社區圖書館，自己學習借書，讓圖書走入孩子的生活中，養成閱讀習慣。

30位小朋友拿到自己專屬的借閱證後興奮無比，開心的挑書、借書，直說「下次還要自己到圖書館來借書。」

板橋萬板親子圖書閱覽室許淑媛主任說，很多家長雖然意識到閱讀對兒童的重要性，但卻很少花時間陪伴孩子看書，或者因為工作忙碌，無暇替孩子辦借書證，帶孩子上圖書館，這次推廣學前幼兒辦證閱讀，帶領孩子多元學習，自由借閱自己喜愛的圖書，親身體驗借書的程序。

此外，板橋江子翠、萬板、民生、以及中和員山分館同時推出「閱讀集點換好書」活動，即日起至3月31日止，讀者只要至上述分館借書，即可集點免費兌換好書，每借1本可獲得1點，集滿100點，便可兌換好書一本。

另圖書館到府辦證服務，歡迎各學校、幼兒園、機關團體預約申請，詳細資訊可查詢新北市立圖書館網站http://www.library.ntpc.gov.tw。

(中時)