國研院晶片中心研發出「感測晶片高速整合技術」

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國研院7日舉行「感測器十倍速開發，物聯網晶片百倍數成長」記者會，晶片中心組長莊英宗（見圖）介紹該中心研發的「感測晶片高速整合技術」，並展示以此項技術開發出的智慧背包及智慧骨板。（劉宗龍攝）

國研院7日舉行「感測器十倍速開發，物聯網晶片百倍數成長」記者會，晶片中心組長莊英宗（見圖）介紹該中心研發的「感測晶片高速整合技術」，並展示以此項技術開發出的智慧背包及智慧骨板。（劉宗龍攝）

國研院7日舉行「感測器十倍速開發，物聯網晶片百倍數成長」記者會，晶片中心組長莊英宗介紹該中心研發的「感測晶片高速整合技術」，並展示以此項技術開發出的智慧背包（左）及智慧骨板（右）。（劉宗龍攝）

國研院7日舉行「感測器十倍速開發，物聯網晶片百倍數成長」記者會，晶片中心組長莊英宗介紹該中心研發的「感測晶片高速整合技術」，並展示以此項技術開發出的智慧背包及智慧骨板。

(中時)