高市藤球隊聘高師大校長吳連賞任首席顧問、國手劉羿汝為教練
高雄市藤球委員會總幹事李振邦暨榮譽主委李武忠，拜會高師大校長吳連賞及藤球國手劉羿汝同學，並於高師大和平校區5樓簡報室，舉行致贈聘書儀式，由榮譽主委李武忠代表高雄市體育會理事長朱文慶致贈首席顧問聘書給高師大吳校長，接著藤球委員會總幹事李振邦代表理事長黃傳芳致贈藤球教練聘書給藤球暨毽球國手高師大特教系二年級劉羿汝同學，儀式簡單隆重。
校長吳連賞表示，高師大向來非常支持體育與健身活動，藤球對國人可能比較不熟悉，它是源自於東南亞的熱門運動，是國內近年來興起的一項運動項目，他除了樂於受聘為高雄市體育會首席顧問外，更難得的是高師大特教系劉羿汝同學是國內知名的藤球暨毽球國手與有榮焉。
劉羿汝2016年匈牙利國際三球日暨新薩斯盃毽球錦標賽女子組單打榮獲第3名、總統盃藤球錦標賽104學年度大專女子組雙打榮獲第1名表現非凡，吳連賞相信高雄市籐球隊透過她的訓練與指導，未來定能創造佳績，為我們高雄市爭光。
總幹事李振邦提到，高雄市體育會配合政府新南向政策，2017年將籐球運動列為重點發展項目，今年的全國運動會也首次將籐球運動列為表演活動項目，非常感謝吳校長願意支援訓練場地與教練。更期待高雄市藤球隊在劉教練協助訓練下，有非常好的競賽成績。
(中時)
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