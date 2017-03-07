馬英九抵華府 最想見的人是她
前總統馬英九於美東時間6日晚間抵達華府訪問。馬英九表示，他這次到華府最想見的人是恩師丘宏達教授的夫人丘師母謝元元女士，「最想去看她；很想念她」。
丘宏達教授2011年過世，其夫人現居於馬里蘭州。
華府是馬英九此次應邀訪美的最後一站。6日晚間馬英九抵達杜勒斯機場，受到僑界人士熱烈歡迎，駐美代表高碩泰亦前往接機，前駐美代表沈呂巡亦陪同馬英九在場，形成前後兩任駐美代表迎接馬英九的情況。
停留華府期間，馬英九3月7日將拜會中華公所、參訪中國城，中午出席布魯金斯研究院研討會、發表專題演講。布魯金斯研究院的研討會報名早已爆滿，現場一位難求。晚間馬英九出席駐美代表高碩泰在雙橡園晚宴。3月8日，馬英九將會晤友台國會議員，感謝他們長期支持中華民國，晚間參加大華府地區僑學界歡迎晚宴。
3月9日，馬英九持續友台國會議員，並與駐華府台灣媒體茶敘，下午參觀博物館後，晚間搭機飛往紐約，再從紐約搭機返台，3月11日抵達台北。
(中時)
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