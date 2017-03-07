北市數位印鑑比對系統阻止民眾冒領印鑑證明

北市建置數位印鑑比對系統，各戶所自105年3月4日起受理市民跨區辦理印鑑登記及請領印鑑證明，除提供市民多元申請管道及便捷快速的服務外，日前更透過該系統所建立的人貌影像功能，成功防堵民眾企圖冒領印鑑證明。

今年2月份松山戶所受理一件民眾申請印鑑證明案，當時櫃檯人員在核對身分證照片時發覺人貌有疑義，再進一步查詢資料發現當事人在105年7月份亦申請過印鑑證明，當時曾利用臺北市建置的數位印鑑比對系統拍攝人貌，松山戶所即利用該留存影像兩者交叉比對，確認與本人有差異，經現場詢問該民眾相關問題並請其指認當時所留影像為何人，該民眾說詞反覆，並慌亂表示日後再來辦隨即匆忙離去，松山戶所事後查證當事人已於該民眾申請日前出境，本人不在國內，成功阻止印鑑證明冒辦案。

(中時)