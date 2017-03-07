中華打線悶了3局 張志豪4局敲首安

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第4局世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天首戰以色列隊，在0比6落後逆勢，中華隊前3局都三上三下，第4局張志豪敲出全隊首安、蔣智賢接著敲安，但雙殺中斷攻勢沒得分。

以色列投手貝克（Corey Baker）從開賽到第4局，連續解決中華隊10名打者，直到張志豪敲出強襲投手丘平飛球，形成內野安打，這是全隊首安、也是第一個上壘者。

張志豪上壘後，蔣智賢也敲出強勁平飛球，以色列二壘手把球擋下，形成一壘安打。

一、二壘有人局面，4棒林智勝也打得強勁，但位置不妙，直接被以色列二壘手接殺，轉傳游擊手製造雙殺，中華隊攻勢中斷。1060307

(中央社)