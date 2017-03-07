瞿海源:司改會議不可能馬上通過陪審制

司改國是會議分組會議將「陪審制」納入討論，不過，司改國是會議籌備委員會副召集人瞿海源認為，「不可能馬上就通過陪審，那整個就大地震了」，他預判很難會通過陪審辦法。

瞿海源今天接受廣播專訪，他說，陪審本身是一個很精緻、人民參與最深的制度，陪審制只有少數國家在做，很多國家是做參審制。

他說，陪審、參審的議題，放在國是會議第四分組會議討論；過去民間司改會，甚至司法院都曾舉辦過很多研討會，討論很久，沒有定論；從民調來看，民意也沒有顯示出支持陪審制的人較多。

瞿海源說，很多人是從電影看到陪審制，但執行陪審制的國家比較少；陪審制與台灣現有的司法體制吻合度很低，「那變成是革命了」。

主持人追問他是不是反對陪審制？瞿海源說，他不是反對，而是覺得，這本身是很大的議題，不能一下子決定，這次司改會議，他的預估是，這一塊不可能有結論，「不可能馬上就通過陪審，那整個就大地震了，我的預判是很難會通過陪審的辦法」。

他說，國是會議是諮詢的作用，不是一個實質的機構可以做決定的，之後這個案子沒結束，國是會議會建議再繼續討論，成立一個特殊委員會。

另外，司法改革國是會議第二分會議昨天通過要「建立裁判之憲法審查制度」。

主持人今天問到，這個制度會不會被說成要救扁？瞿海源說，「還有別人可以救啊，不是救阿扁而已」；司改籌備會一成立就說不處理個案，對於制度，則是看合不合理，每一個分組討論的決議案，會送到大會，若這段期間大家討論認為有不對的地方或很多人反對，大會可以翻案。

瞿海源認為，以他非法律人、長期參與司法改革的人來看，「我覺得是一個進步的決議」。

瞿海源會後受訪指出，現行的司法體制，執行過程裡面確實有些問題，「至於哪些個案，我也不清楚，知道是陳水扁、郭瑤琪等等，我想不只這些」，人民經過審判被不當判決，不是沒有，但是是極少數，「是救濟這種狀況，而不是救濟陳水扁」。1060307

(中央社)