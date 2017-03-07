法治時報社長遭毆 親民黨：強力譴責暴力
親民黨今天表示，對於法治時報社長黃越宏遭襲擊，強力譴責暴力行為，並呼籲警方務必將歹徒繩之以法，以遏止暴力對待不同立場言論的歪風，確保言論自由的基本價值。
媒體報導，黃越宏6日下午在辦公室遭到一名男子衝進去毆打。對此，親民黨今天發出聲明稿，強力譴責暴力襲擊行為，並呼籲警方務必將歹徒繩之以法。
親民黨立法院黨團表示，言論自由為台灣民主社會的基本價值，你可以不喜歡他人的言論，甚至不贊同他人的言論，但必須尊重他人講話的自由與權利。不論以官方鉗制或暴力威脅與自己立場不同的言論，都是一種反民主的行為，必須依法處理，制止想用暴力封嘴的歪風，以確保民主社會維護言論自由的價值。
親民黨立院黨團呼籲，警方務必將歹徒繩之以法，勿枉勿縱，絕無寬貸。1060307
(中央社)
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